Європейське агентство з авіабезпеки застерігає від польотів над Іраном. З огляду на високу імовірність помилкової активації засобів ППО на цивільні повітряні судна. Такий ризик існує через погану взаємодією між авіаційною владою та військовим командуванням.

Попередження опубліковано після публікації доповіді Організації цивільної авіації Ірану, присвяченої розслідуванню збиття українського Боїнга 8 січня під Тегераном. Згідно з нею - лайнер МАУ був неправильно розпізнаний через порушення в налаштуванні системи протиповітряної охорони. Ця катастрофа забрала життя 176 людей.