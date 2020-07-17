В пятницу, 17 июля, Верховная Рада Украины одобрила за основу и в целом постановление Кабинета министров о новых районах.

"За" проголосовали 238 парламентариев.

Таким образом, вместо 490 в областях образуют 136 районов. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram-канале.

Хотя районы и станут большими, власть не удаляется от людей. Наоборот - административные услуги можно будет получить на месте, вся власть будет в общинах.

Список районов:

В Автономной республике Крым - 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.

Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. Винницкая область - 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий. В Волынской - 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий.

Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий. В Днепропетровской области появится 7 районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.

Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский. В Донецкой - 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский. В Житомирской - 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.

Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский. В Закарпатской - 6 районов : Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.

- : Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский. В Запорожской области образуют 5 районов : Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.

: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский. В Ивано-Франковской - 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский.

Верховинский, Ивано-Франковский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский. В Киевской области будет 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.

Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский. В Кировоградской - 4 района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.

Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский. В Луганской области образуют 8 районов: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский.

Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский. Во Львовской - 7 районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.

Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский. В Николаевской - 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский.

Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский. В Одесской - 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Белгородской, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.

Березовский, Белгород-Днестровский, Белгородской, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский. В Полтавской появятся 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский.

Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский. В Ривненской- 4 района: Вараський, Дубенский, Ровенский, Сарненский.

Вараський, Дубенский, Ровенский, Сарненский. В Сумской - 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский.

Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский. В Тернопольской образуют 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.

Кременецкий, Тернопольский, Чертковский. В Харьковской - 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Чугуевский.

Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Чугуевский. В Херсонской - 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.

Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский. В Хмельницкой - 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.

Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский. В Черкасской появятся 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.

Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский. В Черновицкой - 3 района: Вижницкий, Днестровский, Черновецкий.

Вижницкий, Днестровский, Черновецкий. В Черниговской - 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий, Черниговский.

Ранее мы писали о том, что под Верховной Радой собрались протестующие.