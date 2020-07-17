Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 21 июля. Заседание запланировано на 12:00.

Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

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По его словам, заседание Рады продлиться примерно до 19:00.

Эту же информацию подтвердил глава Верховной рады Дмитрий Разумков перед закрытием сессии.

"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что под Верховной Радой собрались протестующие.

Также сообщалось, что Рада приняла закон об оборонных закупках.