Рада проведет внеочередное заседание [ Редактировать ]
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 21 июля. Заседание запланировано на 12:00.
Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
По его словам, заседание Рады продлиться примерно до 19:00.
Эту же информацию подтвердил глава Верховной рады Дмитрий Разумков перед закрытием сессии.
"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - заявил он.
Ранее мы писали о том, что под Верховной Радой собрались протестующие.
Также сообщалось, что Рада приняла закон об оборонных закупках.
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