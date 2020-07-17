Пентагон приоткрыл завесу секретности над "супер-пупер ракетой" Трампа [ Редактировать ]
Американская гиперзвуковая ракета на испытаниях превысила скорость звука в 17 раз, передает CNN. По словам представителя Пентагона, именно о ней говорил президент США Дональд Трамп в мае 2020 года, назвав ее "супер-пупер ракетой" ("super-duper missile").
Он (Трамп - ред.) имел в виду недавние летные испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превысила скорость звука в 17 раз.
Трамп упоминал о ракете, разрабатываемой Пентагоном, по крайней мере, трижды, называя ее "супер-пупер". Американский президент заявлял, что она в 17 раз быстрее, чем все, что в настоящее время находится в ракетном арсенале США.
По данным CNN, "супер-пупер ракета" имеет дальность действия в 1600 км. Она поступит на вооружение армии США не раньше 2023 года. Телеканал резюмирует, что американская программа гиперзвукового оружия отстает от российской (ракета "Авангард") и китайских (ракета DF-17).
"Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.
В начале июня сообщалось, что США провели успешные испытания новейшей тактической гиперзвуковой ракеты PrSM.
по теме
США знайшли заміну російським двигунам
У США знайшли заміну російським ракетним двигунам, які використовуються для космічних запусків. Американський аналог розробила компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса.
Зеленский поручил оснастить флот ракетами
Президент Украины назвал "важнейшими" государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун"
В космос запустили ракету с секретными спутниками
В среду, 15 июля, Космические силы вооруженных сил США запустили на орбиту ракету-носитель Minotaur-4
Освоение Луны: США и Япония договорились о сотрудничестве
США и Япония будут совместно осваивать Луну
США выделят на военную помощь Украине $275 млн
Соединенные Штаты выделят Украине на оборону на $25 млн больше, чем планировалось ранее