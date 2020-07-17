Американская гиперзвуковая ракета на испытаниях превысила скорость звука в 17 раз, передает CNN. По словам представителя Пентагона, именно о ней говорил президент США Дональд Трамп в мае 2020 года, назвав ее "супер-пупер ракетой" ("super-duper missile").

Он (Трамп - ред.) имел в виду недавние летные испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превысила скорость звука в 17 раз.

Трамп упоминал о ракете, разрабатываемой Пентагоном, по крайней мере, трижды, называя ее "супер-пупер". Американский президент заявлял, что она в 17 раз быстрее, чем все, что в настоящее время находится в ракетном арсенале США.

По данным CNN, "супер-пупер ракета" имеет дальность действия в 1600 км. Она поступит на вооружение армии США не раньше 2023 года. Телеканал резюмирует, что американская программа гиперзвукового оружия отстает от российской (ракета "Авангард") и китайских (ракета DF-17).

"Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.

В начале июня сообщалось, что США провели успешные испытания новейшей тактической гиперзвуковой ракеты PrSM.