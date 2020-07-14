Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Германии [ Редактировать ]
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая 5-ю строчку мирового женского рейтинга, вышла в финал престижного выставочного турнира Bett1 Aces Berlin, проходящего в Германии.
Наша соотечественница стартовала сразу с полуфинала поединком против Анастасии Севастовой из Латвии. Ранее соперницы встречались между собой четыре раза, и в трех матчах сильнее была украинка. Выиграла Элина и на этот раз, расправившись с латвийкой в двух сетах - 7:6 (2), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут. Свитолина реализовала 5 брейкпоинтов из 9, а Севастова - 3 из 6.
В финале Свитолина встретится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) - Кики Бертенс (Нидерланды).
Bett1 Aces Berlin - не первый турнир, в котором принимает участие украинка после карантина, связанного с пандемией коронавируса. В начале июля Элина играла на Elle Spirit Open в швейцарском Монтре, где заняла последнее место на групповом этапе (1 победа и 2 поражения).
Ранее сообщалось, что Свитолина показала утреннее фото с парнем.
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