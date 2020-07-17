Сонце сфотографували з рекордної відстані [ Редактировать ]
Такого Сонця - ще ніхто не бачив. Апарат Solar Orbiter максимально наблизився до світила й надіслав знімки. Уперше науковці побачили мікроспалахи на поверхні нашої зірки. Хоча найменший із зафільмованих 400 кілометрів у діаметрі, із Землі такі вибухи непомітні, але щохвилини їх відбуваються тисячі.
Апарат запустили в лютому, відтепер він працюватиме на орбіті ще 9 років. Його місія - вивчати сонячні вітри й бурі, які можуть впливати на життя на Землі. А також уперше в історії - сфотографувати полюси Сонця.
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