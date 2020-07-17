На Кіровоградщині майстер переїхав до села та почав майструвати веломобілі [ Редактировать ]
Улюблена справа може зробити щасливим. Про це наступна історія. На Кіровоградщині 35-річний чоловік переїхав з міста в село і почав майструвати веломобілі. До того ж усього навчився сам - щось вичитував у книжках, а щось знаходив в інтернеті. І вже за чотири роки створив до сотні авторських веломашин, їх оцінила Олена Бринза.
У дорозі, з вітерцем, та всією сім'єю: на риболовлю, до магазину чи у справах до райцентру. Для родини Олексія Ганшина веломобілі - це вже повсякденний транспорт.
Діти кажуть, на такому колісному їхати комфортніше й легше, ніж на класичному велосипеді.
Семен Ганшин, син розробника:
Можно переключить передачу вниз, соответственно больше скорость и больше сил уходит. На трехколесном больше устойчивости, больше прочности.
Розробка та створення веломобілів - справа життя Олексія. За фахом технік електрозв'язку, за покликанням - велодрімер.
Олексій Ганшин, велодрімер:
Главная задача веломобиля - это эффективное использование человеческой силы, первое это аэродинамика и минимальные размеры, поэтому некоторые люди не влазят - это отдельный разговор поэтому есть три размера солнечная панель она не питает никаких двигателей, кроме вентилятора.
Олексій розповідає, у школі фізику вчив не дуже добре, та коли захопився веломобілями - все легко опанував.
Олексій Ганшин, велодрімер:
Я переехал в деревню из города, я занимался шифтингом, то есть смена образа жизни и мне нужен был транспорт какой-то независимый самообразование, гугл в помощь и эксперименты наработка опыта на личном опыте.
За чотири роки майстер виготовив майже сотню таких веломашин. Наразі працює над моделлю для айтівця з Дніпра.
Артем Новіков, велолюбитель:
Веломобіль для мене буде транспортом яким можна поїхати у якусь подорож на декілька днів, або на добу, далеко, можливо на тиждень.
Наприклад, цим веломобілем Олексій Ганшин проїхав чотириста кілометрів.
Олексій Ганшин, велодрімер:
Я не могу сказать, что это было сильно легко, и не могу сказать, что это было тяжело, это совсем другой принцип езды могу максимально эффективно использовать свои силы и я смог за 28 часов проехать эти 400 км я не тренируюсь постоянно, это можно сказать, без особой подготовки.
У планах велодрімера - згуртувати однодумців та організувати в Китайгороді технічну лабораторію.
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