Улюблена справа може зробити щасливим. Про це наступна історія. На Кіровоградщині 35-річний чоловік переїхав з міста в село і почав майструвати веломобілі. До того ж усього навчився сам - щось вичитував у книжках, а щось знаходив в інтернеті. І вже за чотири роки створив до сотні авторських веломашин, їх оцінила Олена Бринза.

У дорозі, з вітерцем, та всією сім'єю: на риболовлю, до магазину чи у справах до райцентру. Для родини Олексія Ганшина веломобілі - це вже повсякденний транспорт.

Діти кажуть, на такому колісному їхати комфортніше й легше, ніж на класичному велосипеді.

Семен Ганшин, син розробника:

Можно переключить передачу вниз, соответственно больше скорость и больше сил уходит. На трехколесном больше устойчивости, больше прочности.

Розробка та створення веломобілів - справа життя Олексія. За фахом технік електрозв'язку, за покликанням - велодрімер.

Олексій Ганшин, велодрімер:

Главная задача веломобиля - это эффективное использование человеческой силы, первое это аэродинамика и минимальные размеры, поэтому некоторые люди не влазят - это отдельный разговор поэтому есть три размера солнечная панель она не питает никаких двигателей, кроме вентилятора.

Олексій розповідає, у школі фізику вчив не дуже добре, та коли захопився веломобілями - все легко опанував.

Олексій Ганшин, велодрімер:

Я переехал в деревню из города, я занимался шифтингом, то есть смена образа жизни и мне нужен был транспорт какой-то независимый самообразование, гугл в помощь и эксперименты наработка опыта на личном опыте.

За чотири роки майстер виготовив майже сотню таких веломашин. Наразі працює над моделлю для айтівця з Дніпра.

Артем Новіков, велолюбитель:

Веломобіль для мене буде транспортом яким можна поїхати у якусь подорож на декілька днів, або на добу, далеко, можливо на тиждень.

Наприклад, цим веломобілем Олексій Ганшин проїхав чотириста кілометрів.

Олексій Ганшин, велодрімер:

Я не могу сказать, что это было сильно легко, и не могу сказать, что это было тяжело, это совсем другой принцип езды могу максимально эффективно использовать свои силы и я смог за 28 часов проехать эти 400 км я не тренируюсь постоянно, это можно сказать, без особой подготовки.

У планах велодрімера - згуртувати однодумців та організувати в Китайгороді технічну лабораторію.