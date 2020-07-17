Депутати за кілька днів цього тижня, здається, вирішили зробити усе, що відкладали півроку! Напереродні позакривали кадрові питання та змінили виборче законодавство, а сьогодні ще й ударно завершили адміністративну реформу і отримали шквал критики. Усі подробиці - в моєї колеги Катерини Лисенко.

Уже на валізах! До депутатських канікул лічені години й величезний список того, що треба ухвалити. Бо ж перед тим обранці довго гралися з "азартним законопроєктом".

Зрештою рулетку запустили. Гральний бізнес легалізували, і нарешті взялися за питання, які вже не можуть чекати.

Подання про призначення Шевченка Кирила Євгенійовича на посаду голови Нацбанку України.

За дві години країна отримала й головного банкіра, й очільницю Антимонопольного комітету, й віце-прем'єра. Та все ж головний законодавчий блок цього тижня - виборчий. Рада призначила місцеві вибори - на 25 жовтня.

Аліна Загоруйко, народний депутат, "Слуга народу":

При цьому пропонується не призначати і не проводити вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських селищних ра, міських голів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Цією постановою ви забороняєте людям обрати свої обласні ради, людям, які шостий рік живуть на війні, людям, які голосували за президента, за Верховну Раду, люди, які сьогодні чекають свого виборчого права, щоб сформувати обласні ради в донецькій та луганській областях.

І власне - правила гри на цих виборах. Виборчий кодекс ухвалили тільки вчора. Із чотирьох тисяч поправок - залишили лише ключові побажання. Отже, підкуп виборців, заборонений, гречка - поза законом. Партійних перебіжчиків приструнчили на старті. Імперативним мандатом.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо наприклад, депутат місцевої ради буде голосувати врозріз програми відповідної політичної сили - партія району звертається до центрального органу партії, і центральний орган партії спокійно прйимає рішення про відкликання депутата.

Ось такий вигляд матиме бюлетень. Його форму змінили. Треба буде поставити дві галочки - за партію і за конкретного кандидата в окрузі. Виборець сам рухатиме претендентів по списку, прохідний бар'єр - 25%.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Партія набирає якусь кількість голосів, національну, і якусь кількість голосів конкретно в цьому окрузі, і якщо одна людина набирає на 25%, ніж партія набрала в цьому окрузі, то він переміщується по списку. 25% -це багато, і переміщення у списку буде майже неможливим, тому це по факту - закриті списки.

Ще одне ключове нововведення - застава. Її зменшили.

Роман Лозинський, народний депутат, "Голос":

В 9 разів. Скільки виборців - так і розраховуємо, наприклад місто Ужгород - це буде приблизно 16 тисяч гривень.

І якщо Виборчий кодекс - це результат компромісу всіх фракцій, то укрупнення районів викликало шквал невдоволення.

Ці люди, які пікетують парламент, не згодні з тим, щоб їхні маленькі райони об'єднували в один великий. Та в уряді - іншої думки.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:

Без формування територіальної основи громад та районів процес завершення децентралізації стане неможливим.

Та серед адвокатів цих змін - лише монобільшість. Решта фракцій - проти.

Нестор Шуфрич народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

До лікарні треба буде 200 кілометрів їхати? Оце те, що ви зробили.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Людина сьогодні живе в райцентрі, а завтра їй кажуть, що твій райцентр за 50 кілометрів, чи за 70 кілометрів по бездоріжжю.

Головний аргумент слуг - економія. А з логістикою, мовляв, усе буде гаразд.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

У районі фактично не буде бюджетів, буде пряме міжбюджетне співвідношення між ОТГ і бюджетом, тобто буде обласний бюджет, будуть об'єкти, які важливі для цієї області, і будуть об'єднані територіальні громади. Райони - це для скорочення чиновників, скорочення в одному районі - це 100 млн гривень економії.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Буде колосальне соціальне невдоволення людей, я бачу людей, я спілкуюсь вони не розуміють, яким чином іде укрупнення, без роз'яснення їм, без того, щоб врегулювати питання логістики, поїздок до цих районних центрів, існування лікарень, які закриються, коли буде укрупнення цих районів, інших державних структур, які потрібні для людей.

Та зрештою укрупнення схвалили. Тож тепер людям по всій країні варто стежити, у який же район вони потраплять.

Запрацювалися та не напрацювалися. І хоча третю сесію офіційно закрили, цю відпустку всі проведуть в Україні, бо ж кордони закриті. І час від часу збиратимуться під куполом. Позачергово.