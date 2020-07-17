Антон Желепу - винуватця смертельної ДТП під Києвом, у якій загинула майже ціла родина - батько, мати і двоє дітей - чекає до 10 років позбавлення волі. Такий прогноз в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" дала юрист-кримінолог Анна Маляр.

Кримінальний кодекс в його випадку передбачає максимум до 10 років позбавлення волі. Це по тій статті за якою він зараз звинувачується, тому, на жаль, навіть якщо там буде декілька обтяжувальних обставин (підозрюваний зізнався, що випив 200 грамів горілки та курив марихуану), суддя все одно не зможе винести вирок більше. Закон дозволяє виносити вирок менше нижчої межі, яка передбачена санкцією, але суспільний резонанс і загибла сім'я - це той аргумент, який не дасть можливості його родичам чи знайомим шукати якісь підкопи і ходи, щоб зменшити покарання.

Юристи виключають, що водій-вбивця має хоч якісь шанси вийти на волю достроково. Це заборонено законом. Тим більше у випадку Желепи це вже четверта судимість.

Водночас законопроект №2695 щодо посилення кримінальної відповідальності за п'яне водіння, який цього тижня проголосувала Верховна рада, вони називають надто м'яким. Адже санкцію за смертельне ДТП, яка є зараз (10 років за смертельне ДТП - ред.) народні депутати збільшили лише на 2 роки - до 12 років позбавлення волі.

Але у них (народних депутатів - ред.) є можливість збільшити санкцію позбавлення волі до 15 років, закон це дозволяє. У Кримінальному кодексі встановлена мета покарання не лише протидія злочинам. Це і сама кара, яка повинна бути адекватна тій шкоді, яку людина завдала. Якщо людина забрала життя кількох людей - це має бути адекватна кара. Якщо людина не вперше, як Желепа, вчиняє злочин, то адекватною мірою повинно бути, я вважаю, навіть довічне позбавлення волі. Тому що людина не перевиховується, не змінюється.

Водночас п'янство за кермом не є найбільшим фактором смертності на українських дорогах. Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує всі випадки смертей на дорогах у світі і по кожній країні робить своє дослідження. Експерти зробили таке дослідження і по Україні. І дали три поради, що робити, щоб зменшити смертність на дорогах:

ремонтувати дроги та покращувати їхній стан;

посилити покарання для водіїв, які порушують правила дорожнього руху - не користуються пасками безпеки, перевищують швидкість тощо;

посилити контроль над технічним станом автомобілів - в Україні дуже багато старого транспорту, який не витримує такої їзди на дорогах.

Раніше повідомлялося, що поліцейським дозволять зупиняти всі автомобілі і перевіряти водіїв, а виконавчій службі дозволили стягувати штрафи за порушення ПДР.