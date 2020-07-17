В пятницу, 17 июля, в Ужгороде водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной скорой помощи, в которой находилось 4 человека. В результате дорожно-транспортного происшествия трех человек госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла около полуночи по улице Собранецкой, когда 35-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи FORD Transit, который выезжал с второстепенной дороги на главную.

Водителя BMW и двух пассажиров "скорой" доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает, погибших нет. Обстоятельства и причины трагедии пока устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.