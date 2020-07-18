Карантин-лайт. В іспанській Каталонії знову запроваджують коронавірусні обмеження. У зоні їхньої дії - туристична Барселона та сусідні містечка.

Що відтепер заборонено місцевим жителям і гостям? І хто стежить за тим, щоб іспанський король не забував носити маску? Знає Тетяна Логунова.

У жителів Барселони та сусідніх містечок карантинне дежавю. Чотири мільйони людей знову живуть у режимі обмежень. Їм не забороняють, але наполегливо рекомендують: виходити з дому лише в разі нагальної потреби. Тобто до супермаркету, аптеки або лікаря.

Мерічель Будо, спікер регіонального уряду Каталонії:

Ми просимо людей залишатися вдома. Чи зможемо ми втримати поширення вірусу під контролем, залежить тільки від нас.

Алба Вергес міністр охорони здоров'я Каталонії:

Найчастіше зараження відбувається під час сімейних зустрічей і соціальних зібрань. Тому наша мета - зменшення соціальної активності.

Від сьогодні жителям Барселони заборонено зустрічатися компаніями понад десять осіб. Бари й ресторани працюють, але заклади зобов'язані обмежити кількість гостей і забезпечити дотримання між ними безпечної дистанції. Такі самі правила діють і для музеїв туристичного міста.

Майка, жителька Барселони:

Гадаю, ці обмеження наразі необхідні. Тим більше що карантин не такий жорсткий, як на початку пандемії.

Надін, жителька Барселони:

Усе правильно. Зараз містяни повинні співпрацювати з владою, тоді нам вдасться зупинити вірус. Мета цих заходів - захистити здорових людей. Якщо ж жителі не будуть дотримуватись правил, уряду доведеться вдатися до жорсткіших кроків.

Карантинні обмеження каталонська влада запровадила через збільшення кількості інфікованих. У п'ятницю в Іспанії зафіксували понад 700 нових випадків захворювання. Більшість із них - у Каталонії та Арагоні.

Мерічель Будо спікер регіонального уряду Каталонії:

Дані про темпи поширення вірусу не дуже втішні. Ми повинні поводитися відповідально.

Іспанія - одна з тих країн Європи, які найбільше постраждали від коронавірсу. Недуга забрала життя понад 28 тисяч людей. Ще 300 тисяч іспанців - перехворіли. Цього тижня представники королівської родини вшанували пам'ять людей, які не змогли подолати коронавірус.

Світові ЗМІ облетіли зворушливі кадри. На них принцеса Леонор нагадує батькові, королю Іспанії Філіппу, що він забув надягнути маску.