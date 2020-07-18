Не вщухають бої на Кавказі. На кордоні Вірменії та Азербайджану - гаряче ще від початку тижня. Працювала артилерія, та й досі лунають постріли зі стрілецької зброї. Вірменія втратила чотирьох військових, Азербайджан - 12 і одного мирного жителя. За що воюють - розбирався Володимир Кулаков.

Сліди від обстрілів і вибухів, вибиті шибки, зруйновані будинки і - перелякані селяни. На кордоні між Азербайджаном і Вірменією - бої. Азербайджанці кажуть: з боку Вірменії стріляла артилерія.

Шаїн Абієв, житель азербайджанського села:

Снаряд упав прямо на моєму подвір'ї. Дуже близько від будинку. Пошкодив вікна, стіни й дах. На щастя, моєї родини не було вдома.

А це прикордонне село у Вірменії. Тут уже азербайджанці зруйнували будинки вщент.

Евеліна Ховханісян, жителька вірменського села:

Я цілий день пробула у ванній кімнаті. Не могла звідти вийти, бо весь час стріляли. Але мене не змусять залишити мій дім.

Усе розпочалося 12 липня на кордоні. Хто першим порушив режим тиші й відкрив вогонь - невідомо. Баку та Єреван атакують одне одного звинуваченнями. А з обох боків уже загинули щонайменше півтора десятка військових. Це загострення назвали найсерйознішим у регіоні з квітня 2016.

Неспокійно і в самому Баку. Тисячі людей вийшли на вулиці. Вимагають - вдарити по Вірменії. А влада Азербайджану навіть заявила про готовність атакувати вірменську атомну електростанцію! У Єревані кажуть: це вже схоже на геноцидальні наміри!

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Азербайджанські силовики вдалися до провокації. Запевняю - жодні ворожі дії не залишаться без відповіді. Я закликаю всіх вірмен підтримати наших військових, які зараз боронять територію Вірменії.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Я запевняю - Азербайджан захистить свою територіальну цілісність. За час ескалації ми не віддали жодного сантиметра своєї землі. А такими діями Вірменія лише шкодить сама собі.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався ще за Союзу - у 1988. Через Нагірний Карабах. За радянських часів регіон був у складі Азербайджанської Республіки, хоча більшість населення становили вірмени. І за рік до того вони почали збір підписів - з вимогою передати Карабах - Єревану. Почалися бої. Азербайджан втратив контроль над областю. І відтоді територія вважається спірною. Вже майже 30 років тривають переговори про мирне врегулювання конфлікту. А кожна сторона має своїх союзників. Вірменію підтримує Росія. Азербайджан - Туреччина.

А на цей останній конфлікт - відреагували в Євросоюзі. Закликали сторони охолонути. Росія - теж закликає до примирення, а от Туреччина - заявила про цілковиту підтримку азербайджанців.

Україна ж виступає за "дотримання суверенітету Азербайджану". І це так обурило вірмен, що вони облили Посольство України в Єревані - борщем.

Що буде далі в кавказькому протистоянні? І чи можлива нова війна за Карабах?

Олеся Вартанян, аналітик Міжнародної кризової групи:

Для війни в цьому регіоні немає передумов. Будь-яка атака може спровокувати втручання союзників. Тобто, Туреччини чи Росії. Зараз вірмени не зацікавлені в цьому протистоянні, а Азербайджан може поплатитися дуже великою кількістю життів, бо вздовж кордону з Вірменією живе 600 тисяч людей.

Спрогнозувати, як далі розгортатимуться події, - важко. Деякі політологи вважають, конфлікт створили штучно, аби відволікти людей від внутрішніх проблем. А дехто, навпаки, заявляє: те, що жодна зі сторін не відступила, може свідчити про готовність країн воювати.