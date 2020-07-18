А на Донбасі не припиняються обстріли. Сьогодні ворог бив по наших позиціях тричі. У хід пішли протитанкові ракетні комплекси, гранатомети та стрілецька зброя.

Українські бійці відповідали вогнем на кожну атаку противника. Про ситуацію на околицях Горлівки - в матеріалі Ірини Баглай.

На позиції під окупованою Горлівкою небачена тиша. Навіть муркотіння кота можна розчути.

Так режим тиші, об'явили перемир'я, стріляли по нас ми дали відповідь і почали плакати, що треба їм перемир'я.

Тишу бойовики запросили після останнього обстрілу, коли поцілили по околицях Новолуганського. Тоді поранень зазнали двоє піхотинців королівської бригади. Стріляли найманці прицільно - мішенню була кухня.

Позивний "Гера", військовослужбовець Збройних сил України:

Коли військовослужбовці пішли на обід під час обіду працював міномет.

Та командир каже - бійцям пощастило, осколки посікли ноги, а основний удар припав на дерево.

Позивний "Гера" військовослужбовець Збройних сил України:

Це дуже повезло, якби воно вдарилось в землю то дуже багато людей поранило б можливо в живих не оказалось би.

Під мінометним вогнем опинились і мирні жителі.

Позивний "Гера" військовослужбовець Збройних сил України:

Коли він працював мирні жителі як раз передвигались, бо коли падали міни я виходив бачив, як приїхала фура і як раз впала міна і водій каже я сам ошарашений був.

А це вже територія за позиціями наших піхотинців - Новолуганська свиноферма. Тут люди ходять, як і я, без засобів захисту бронежилетів, і навіть не підозрювали що бойовики випустили сюди кілька касет ПОМів.

ПОМ - заборонені Оттавською конвенцією протипіхотні міни, які встановлюють дистанційно, і розпізнати їх невійськовій людині доволі важко. Про те, що бойовики засіяли поле цими мінами, першими повідомили військові. Три із шести боєприпасів вдалося знайти й ліквідувати.

Позивний "Гера" військовослужбовець Збройних сил України:

Був виход РПГ. Може РПГ-СПГ, був виход, але приходу не було. Потім вже три щелчка "помка", як падає, рахується три щелчка. Все розкидує, свої жили, як розтяжка вони, як раз закинули мирному населенню.

Та в ці примарні перемир'я піхотинці не вірять, уже знають - бойовики готують шоу для спостерігачів та під камери своїх пропагандистських інформресурсів.

Позивний "Радіус" військовослужбовець Збройних сил України:

Перші його порушують потім викликають ОБСЄ провокують. Ну ми, звісно, не ведемось.

Іншу виставу в цьому військовому театрі досвідчені бійці спостерігають ще з 2014 року, відколи точаться бої між бандформуваннями.

Позивний "Радіус" військовослужбовець Збройних сил України: