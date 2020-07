Принцесса Беатрис надела на свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци платье, принадлежащее ее бабушке Елизавете II.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт британской королевской семьи.

По информации, 31-летняя Беатрис надела платье, которое для Елизаветы II сшил модельер Норман Хартнелл в 1967 году. На ней также была тиара, принадлежавшая королеве Марии, - в ней же выходила замуж и Елизавета.

Отмечается, что свадьба прошла тайно и тесном семейном кругу.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding



The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q