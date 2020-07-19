Принцесса Великобритании вышла замуж в старинном платье [ Редактировать ]
Принцесса Беатрис надела на свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци платье, принадлежащее ее бабушке Елизавете II.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт британской королевской семьи.
По информации, 31-летняя Беатрис надела платье, которое для Елизаветы II сшил модельер Норман Хартнелл в 1967 году. На ней также была тиара, принадлежавшая королеве Марии, - в ней же выходила замуж и Елизавета.
Отмечается, что свадьба прошла тайно и тесном семейном кругу.
Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020
The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q
Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри поведали о планах сыграть новую свадьбу. Церемония пройдет в США.
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