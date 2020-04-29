Принц Гарри и Меган Маркл планируют сыграть еще одну свадьбу [ Редактировать ]
Меган Маркл и Принц Гарри планируют сыграть вторую свадьбу в США, где они сейчас живут, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи. Пишет Heatworld, ссылаясь на источника, близкого к окружению пары.
Меган мечтает о простой, но очень романтической церемонии на берегу океана. На свадьбу пара хочет пригласить только самых близких друзей и звезд, а именно: Джорджа Клуни и его супругу Амаль, Опру Уинфри, Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом, Серену Уильямс и Анджелину Джоли. Не исключено, что данное свадебное мероприятие может расстроить членов британской королевской семьи, о которых пока что речь не идет, как даже о потенциальных гостях этой свадьбы, сообщает источник.
"Это будет как-бы символизировать новое начало для пары, как в духовном, так и в практическом плане. Еще не мало важен факт того, что вступление в брак на территории США поможет получить визовый статус Гарри, предоставляя ему больше прав на долгосрочное пребывание в стране ", - утверждает инсайдер.
Как сообщалось ранее, Меган Маркл и Принц Гарри нарушили карантинные меры. Так как они стали добровольцами в рамках Project Angel Food и отправились доставлять продукты питания нуждающимся.
Напомним, ранее Елизавета II разрушила бизнес-планы Меган Маркл. Королева запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать свое "королевское имя", а именно - "герцоги Сассекские".
Как сообщали ранее, 21 апреля, британская королева Елизавета II отпраздновала свой день рождения. Ее Величеству исполнилось 94 года. Королева ограничилась символическим празднованием в кругу близких людей в Виндзорском замке.
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