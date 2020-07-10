"Шахтер" узнал соперника в Лиге Европы: результаты жеребьевки [ Редактировать ]
В пятницу, 10 июля, состоялась жеребьевка четверть и полуфиналов Лиги Европы сезона-2019/20. Мероприятие прошло в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Результаты жеребьевки 1/4 финалов Лиги Европы:
- "Вольфсбург" (Германия)/"Шахтер Донецк" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия)/"Базель" (Швейцария);
- ЛАСК (Австрия)/"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)/"Копенгаген" (Дания);
- "Интер" (Италия)/"Хетафе" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия)/"Байер" (Германия);
- "Олимпиакос" (Греция)/"Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)/"Рома" (Италия).
В 1/2 финала пройдут следующие матчи:
- пара №4 - пара №2;
- пара №3 - пара №1.
Все противостояния, начиная с четвертьфиналов, которые будут состоять из одного матча, пройдут в Германии. Поединки примут четыре стадиона: "Кельн" (Кельн), "MSV Арена" (Дуйсбург), "Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф), "Арена АуфШальке" (Гельзенкирхен).
Календарь решающих матчей Лиги Европы:
- 5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 по киевскому времени);
- 10-11 августа: четвертьфиналы;
- 16-17 августа: полуфиналы;
- 21 августа: финал ("Кельн").
Ранее "Подробности" сообщали, что "Шахтер" защитил титул чемпиона Украины, также опубликованы результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
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