В пятницу, 10 июля, состоялась жеребьевка четверть и полуфиналов Лиги Европы сезона-2019/20. Мероприятие прошло в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Результаты жеребьевки 1/4 финалов Лиги Европы:

В 1/2 финала пройдут следующие матчи:

пара №4 - пара №2;

пара №3 - пара №1.

Все противостояния, начиная с четвертьфиналов, которые будут состоять из одного матча, пройдут в Германии. Поединки примут четыре стадиона: "Кельн" (Кельн), "MSV Арена" (Дуйсбург), "Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф), "Арена АуфШальке" (Гельзенкирхен).

Календарь решающих матчей Лиги Европы:

5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 по киевскому времени);

10-11 августа: четвертьфиналы;

16-17 августа: полуфиналы;

21 августа: финал ("Кельн").

Ранее "Подробности" сообщали, что "Шахтер" защитил титул чемпиона Украины, также опубликованы результаты жеребьевки Лиги чемпионов.