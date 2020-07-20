Израиль продлил запрет на въезд туристам [ Редактировать ]
Израильские власти до сентября продлили карантин, в следствии чего запретили посещать страну иностранцам.
Об этом сообщает Israelinfo.
По информации, въезд на территорию Святой Земли запретили также и для транзитных авиапассажиров.
Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять.
Отмечается, что были продлены меры прохождения 14-дневной самоизоляции для граждан, которые въезжают на территорию Израиля.
Ранее мы писали, что в Израиле зафиксировали суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Несколько городов изолировали.
по теме
Израиль вновь ужесточил карантин из-за всплеска заболеваемости COVID-19
Власти закрыли все образовательные учреждения, рестораны и спортзалы, по выходным не будут работать торговые центры, пляжи и салоны красоты
Когда границы ЕС откроют для украинцев: в Минздраве назвали главное условие
В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов
Во Франции после карантина открылся "Диснейленд"
Он открылся после 4 месяцев карантина
Израиль поставил рекорд по суточному инфицированию коронавирусом
Несколько городов изолировали