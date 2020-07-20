Израильские власти до сентября продлили карантин, в следствии чего запретили посещать страну иностранцам.

Об этом сообщает Israelinfo.

По информации, въезд на территорию Святой Земли запретили также и для транзитных авиапассажиров.

Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять.

Отмечается, что были продлены меры прохождения 14-дневной самоизоляции для граждан, которые въезжают на территорию Израиля.

Ранее мы писали, что в Израиле зафиксировали суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Несколько городов изолировали.