В России, в городе Ишим Тюменской области, из уха мужчины врачи достали улитку. Об это сообщают "РИА Новости".

За помощью мужчина обратился к медикам. Он жаловался на заложенность и чувство шевеления в ухе.

Пациент сразу предположил, что там может быть насекомое, и, как выяснилось, не ошибся: в слуховом проходе находилась живая улитка-прудовик размером меньше сантиметра.

Пациент рассказал, что в этот день купал в водоеме собаку, однако сам в воду не заходил.

Дискомфорт в ухе появился, когда собака отряхнулась после купания. Дома очистить ушную раковину не получилось, тогда мужчина обратился в больницу, где и вытащили улитку.

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