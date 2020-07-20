У мужчины в ухе застряла улитка [ Редактировать ]
В России, в городе Ишим Тюменской области, из уха мужчины врачи достали улитку. Об это сообщают "РИА Новости".
За помощью мужчина обратился к медикам. Он жаловался на заложенность и чувство шевеления в ухе.
Пациент сразу предположил, что там может быть насекомое, и, как выяснилось, не ошибся: в слуховом проходе находилась живая улитка-прудовик размером меньше сантиметра.
Пациент рассказал, что в этот день купал в водоеме собаку, однако сам в воду не заходил.
Дискомфорт в ухе появился, когда собака отряхнулась после купания. Дома очистить ушную раковину не получилось, тогда мужчина обратился в больницу, где и вытащили улитку.
Ранее мы писали о том, как краб застрял в ухе туриста.
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