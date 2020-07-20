Вакцина против коронавирусной инфекции, произведенная в Великобритании дала новые результаты.

Об этом спишет Reuters.

По информации, препарат способен тренировать иммунную систему и не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.

Отмечается, что испытания с участием около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом. Первая партия будет состоять из 100 миллионов доз вакцины.

Ранее мы писали, что ВОЗ подсчитала стоимость и сроки изготовления вакцины от коронавируса. На это уйдет не менее года.