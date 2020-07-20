У Парижі опрацьовують чорні скриньки збитого в Ірані українського літака [ Редактировать ]
У Парижі опрацьовують чорні скриньки збитого в Ірані українського Боїнга. Понад півроку знадобилося Тегерану, щоб передати самописці на розшифровку.
Вихідними, в умовах підвищеної секретності, скриньки отримала Франція. В Ірані не знайшлося необхідного обладнання. Французам допомагають слідчі з України, Штатів, Швеції, Великої Британії та Канади. Дані з мовного самописця уже завантажили. Триває робота над реєстратором польотних даних.
Нагадаю, 8 січня іранські військові збили "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ. Тоді загинуло 176 людей, серед них одинадцятеро громадян України. Розслідування триває.
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