В США подготовили резолюцию против участия России в G7 [ Редактировать ]
В Сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Документ был составлен группой представителей Демократической партии.
Об этом сообщает пресс-служба сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина.
По его словам, резолюция дает понять, что Сенат будет против восстановления "Большой восьмерки" с участием России до тех пор, пока Кремль не прекратит "свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников".
Резолюцию поддержали 12 коллег Дурбина, отмечает пресс-служба сенатора.
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