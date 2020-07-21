В Сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Документ был составлен группой представителей Демократической партии.

Об этом сообщает пресс-служба сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина.

По его словам, резолюция дает понять, что Сенат будет против восстановления "Большой восьмерки" с участием России до тех пор, пока Кремль не прекратит "свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников".

Резолюцию поддержали 12 коллег Дурбина, отмечает пресс-служба сенатора.

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