Трамп сменил главу предвыборного штаба [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп назначил нового главу своей предвыборной кампании. Им стал Уильям Степин. Об этом сообщает глава Белого дома в Twitter.
Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль (действующий глава - ред.), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании.
Также Трамп выразил надежду на "крупную и очень важную вторую победу" на выборах, поскольку его "рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается".
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