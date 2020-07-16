Президент США Дональд Трамп назначил нового главу своей предвыборной кампании. Им стал Уильям Степин. Об этом сообщает глава Белого дома в Twitter.

Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль (действующий глава - ред.), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании.

Также Трамп выразил надежду на "крупную и очень важную вторую победу" на выборах, поскольку его "рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается".

Ранее Трамп обвинил бывшего президента в госизмене.