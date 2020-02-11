Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в отсутствие договоров о контроле над наступательными вооружениями с Россией и Китаем США будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире. Об этом на встрече с губернаторами заявил президент США Дональд Трамп, передает сайт Белого дома.
Отмечается, что срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года.
"Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие.
Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Палестина разорвала отношения с США и Израилем.
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