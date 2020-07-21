Во вторник, 21 июля, появилась информация о том, что людям, которых взяли в заложники еще 9 часов назад, передали воду. Об этом сообщила в прямой трансляции корреспондент местного издания.

Хоть что-то хорошее. Людям в захваченном автобусе передали упаковки с водой. Ее отнес первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Первые эффекты переговоров с террористом за день.

Также отмечается, что в пакетах есть пища. Есть шанс, что диалог сдвинулся с мертвой точки.

Напомним, в автобусе есть беременные и дети. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.

Позже появилась информация о том, что в Луцке стреляли в здание полиции, в котором глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с захватчиком автобуса.

Смотрите также, что известно о семье луцкого захватчика. Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.

Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.

Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".

Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.

Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.

Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.

Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста

По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.