Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг отримала мільйон євро від приватного фонду [ Редактировать ]
Мільйон для Ґрети. Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг отримала мільйон євро від приватного португальського фонду Гюльбенкяна за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою. 17-річна дівчина пообіцяла передати кошти природозахисним організаціям.
Тунберг прославилася як засновниця протестного руху серед школярів, які по всій Європі вимагали боротися з кліматичними змінами. Торік перетнула Атлантику на яхті, щоб уникнути вуглецевого сліду, який лишають літаки. Людина року-2019 за версією журналу "Тайм", двічі номінована на Нобелівську премію миру.
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Экоактивистка Грета Тунберг стала миллионершей (видео)
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