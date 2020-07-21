Мільйон для Ґрети. Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг отримала мільйон євро від приватного португальського фонду Гюльбенкяна за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою. 17-річна дівчина пообіцяла передати кошти природозахисним організаціям.

Тунберг прославилася як засновниця протестного руху серед школярів, які по всій Європі вимагали боротися з кліматичними змінами. Торік перетнула Атлантику на яхті, щоб уникнути вуглецевого сліду, який лишають літаки. Людина року-2019 за версією журналу "Тайм", двічі номінована на Нобелівську премію миру.