Луцкого террориста выгнали из "Азова" за "гомосексуальные связи" - СМИ [ Редактировать ]
Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус в Луцке, удерживая в заложниках 13 людей, служил в отряде спецназначения "Азов", откуда его выгнали за сексуальные извращения. Об этом сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на его сослуживцев.
"Ъ" удалось связаться с одним из знакомых преступника, его бывшим сослуживцем по отряду спецназначения "Азов" Феофаном Добролюбовым. "Он давно угрожал что-то такое выкинуть, - сказал Добролюбов - Мы вначале вместе состояли в батальоне "Азов", и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения.
Собеседник издания уточнил, чтобы речь якобы идет о "гомосексуальных связях" 44-летнего Кривоша. При этом злоумышленник женат, вчера он наотрез отказался общаться со своей супругой, которую правоохранители привезли к автобусу для переговоров с ним.
В своей книге "Философия Преступника" Максим Кривош (Максим Плохой - ред.) пишет о том, что:
- Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.
- Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.
- Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине.
- После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.
Ранее сообщалось, что террористу из Луцка 22 июля объявят о подозрении и изберут меру пресечения.
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