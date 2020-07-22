Президент Владимир Зеленский предлагает дать право следственному судье не определять размер залога в уголовном производстве. Глава государства внес в Верховную Раду соответствующий проект закона №3915.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект был зарегистрирован в понедельник, 21 июля. Однако пока текст документа отсутствует. Президент определил его как неотложный.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству. Соответствующие изменения предлагаются в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее у Зеленского рассказали о новых правилах карантина.