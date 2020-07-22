Зеленский предложил отменить обязательность залогов для подозреваемых [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский предлагает дать право следственному судье не определять размер залога в уголовном производстве. Глава государства внес в Верховную Раду соответствующий проект закона №3915.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Законопроект был зарегистрирован в понедельник, 21 июля. Однако пока текст документа отсутствует. Президент определил его как неотложный.
Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству. Соответствующие изменения предлагаются в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса.
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