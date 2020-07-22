Под Черкассами сгорел дотла пассажирский автобус [ Редактировать ]
В Черкасской области загорелся рейсовый автобус "Черкассы-Киев". Событие произошло в селе Песчаное на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, водитель почувствовал запах дыма и остановил автобус, после чего попытался самостоятельно ликвидировать пожар огнетушителем. После неудачных попыток, водитель вызвал пожарных.
На момент пожара в автобусе Temsa находились 9 пассажиров, все они самостоятельно покинули транспортное средство. Никто из пассажиров не пострадал.
Предварительно, причиной возгорания в транспортном средстве стало замыкание электрической проводки. Автобус выгорел дотла.
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