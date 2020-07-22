В центре Киева мощный автомобильный пожар (видео) [ Редактировать ]
Фото: пожар в Киеве
В среду, 22 июля, в центре Киева произошел автомобильный пожар. Две машины горят на улице Большой Васильковской. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как отмечается, горят автомобили марки BMW и Toyota.
"Автомобильный пожар в центре: сейчас на Большой Васильковской. Загорелись две машины - BMW и Toyota", - говорится в сообщении.
Как видно на видео, правоохранителей и пожарников на месте пока нет.
Ранее мы писали, что в Киеве горит жилой комплекс.
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