В среду, 22 июля, в центре Киева произошел автомобильный пожар. Две машины горят на улице Большой Васильковской. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, горят автомобили марки BMW и Toyota.

"Автомобильный пожар в центре: сейчас на Большой Васильковской. Загорелись две машины - BMW и Toyota", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, правоохранителей и пожарников на месте пока нет.

Ранее мы писали, что в Киеве горит жилой комплекс.