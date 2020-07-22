За крок до хімічного майдану. У Кабміні сьогодні обговорили перспективи вітчизняної хімічної галузі, яка перебуває на межі занепаду. Чому українські компанії, зокрема, виробники добрив не здатні конкурувати з закордонними? І що мають робити 10 тисяч працівників, які вже восени можуть лишитися без роботи? Розкаже Даніїл Снісар.

Уникнути занепаду галузі та тисячних звільнень з підприємств виробництва мінеральних добрив. З такими вимогами Союз хіміків України, профспілки хімічних підприємств неодноразово зверталися до Кабінету Міністрів України, Офісу президента України та до перших осіб держави. Причиною є ситуація, яка склалася у хімічній промисловості після нещодавніх рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо імпорту мінеральних добрив. Простіше кажучи - чиновники відмовилися підтримувати вітчизняного виробника, який просив запровадити квоти на імпортну хімію, яка здебільшого надходить із Російської Федерації.

Зростаючий імпорт вбиває робочі місця. Через масові скорочення працівники готують хімічний майдан. У разі, якщо уряд продовжить саботувати вирішення питання.

Валерій Черниш, голова профспілкового комітету ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот":

Одно из основных сегодняшних требований было установить предохранители, которые могут гарантировать сохранность предприятий химических, в случае каких то колебаний на рынке, связанных допустим, с ценой на природный газ, на электроэнергию. На то же перераспределение рынка по ввозу миниральных удобрений с других стран. Но нам этого не пообещали.

Сьогодні у Мінекономіки відбувся перший раунд консультацій між профспілковими організаціями найбільших хімічних підприємств України, центральними профспілками хімічної та нафтохімічної галузі, аграріями та представниками Кабінету Міністрів України. Говорили про масові звільнення робітників українських хімічних підприємств, які стали результатом відверто дискримінаційні рішення МКМТ стосовно національних виробників добрив.

Микола Мицько, голова центральної ради профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей:

На цих підприємствах працює більше 20 тисяч працівників. Вже за півроку, за нашими розрахунками, я буквально на днях зробив аналіз, - звільнено з підприємств більше 2 тисяч працівників.

Наталія Колісева, голова об'єднаного профспілкового комітету ПАТ "СумиХімпром":

Усім вони розказували, що йдуть до влади за те, щоб працювали вітчизняні виробники. А по результатам, ми добиваємося кожної виробленої тони реалізувати у свого вітчизняного виробника. Це зовсім не правильно.

Профсоюзи прогнозують катастрофічні наслідки останнього рішення Кабміну, як для економіки, так і для працівників хімпрому. Відмова Кабінету Міністрів від захисту національного ринку - пряма дорога до наступної хвилі скорочень.

Валерій Черниш, голова профспілкового комітету ПАТ "Сєвєродонецьке об"єднання Азот":

Мы сегодня так и не услышали в чем же заключаются национальные интересы сохранения химической отрасли Украины, в случае отмены квот на ввоз миниральных удобрений. А мы реально видим угрозу - это не только остановка предприятий, в случае засили дешевых миниральных удобрений, с которым мы не можем конкурировать. А это и массовое сокращение работников на всех предприятиях химической отрасли в нашей стране.

Ігор Гольченко, віцепрезидент союзу хіміків України:

Они готовы приехать сюда, в Киев и лично говорить с правительством. Да, к сожалению, с улицы. Но они к этому готовы.

Хіміки просять терміново усунути умови, які створюють неконкурентну ситуацію та надають перевагу в Україні іноземним виробникам, зокрема - російським. Інакше, не виключають масових протестів робітників у містах, де розташовані підприємства, а також у Києві.