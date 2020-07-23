Ким Кардашьян шокировала поклонников заявлением [ Редактировать ]
Известная модель Ким Кардашьян призналась в психическом расстройстве мужа.
Об этом пишет golos.ua.
Кардашьян рассказала, что ее супруг рэпер Канье Уэст хотел баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки из-за обострения биполярного расстройства.
К слову, ранее рэпер публиковал в социальной сети твитты о том, что хочет развестись с моделью. Затем он удалил это твитт. Также он говорил о том, что супруга хочет отправить его в психбольницу.
"Он чрезвычайная, но очень сложная личность, чьи слова не всегда совпадают с намерениями", - написала Кардашьян.
Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян взбудоражила фанатов фото в нижнем белье.
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