Известная американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует возле автомобиля в нижнем белье телесного цвета. Соответствующий кадр Ким опубликовала в Instagram.

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Стоит отметить, что белье удачно подчеркивает раскошную фигуру Кардашьян. Поклонники звезды выражают свое восхищение в комментариях к фото.

Ранее Ким Кардашьян ошарашила архивным фото с сестрой.