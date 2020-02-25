Ким Кардашьян взбудоражила фанатов фото в нижнем белье [ Редактировать ]
Известная американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует возле автомобиля в нижнем белье телесного цвета. Соответствующий кадр Ким опубликовала в Instagram.
Стоит отметить, что белье удачно подчеркивает раскошную фигуру Кардашьян. Поклонники звезды выражают свое восхищение в комментариях к фото.
I’m wearing the @skims NAKED Everyday Plunge Bralette and the NAKED High Waisted Thong in Honey — available now exclusively at SKIMS.COM. Shop now before they sell out and enjoy free shipping on domestic orders over $75.
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
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