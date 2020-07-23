Недавно назначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко опубликовал свою декларацию о доходах с правками за 2019 год. Документы опубликованы на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Кирилл Шевченко вместе с супругой Юлией пользуются квартирой в Киеве (72 кв. м.), "другим столичным домовладением" (280 кв. м.) и двумя земельными участками, принадлежащими Валентине Алиповой (2500 и 308 кв. м.).

Вместе с женой новый глава НБУ владеет квартирой в Киеве (304,6 кв. м.), земельным участком в Крыму (1 200 кв.м.) и двумя паркоместами в столице.

В автопарке у Кирилла Шевченко:

PEUGEOT PARTNER 2016 года выпуска;

MERCEDES-BENZ G 500 2012 года выпуска;

RANGE ROVER 2013 года выпуска;

квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R 2018 года выпуска

катер Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

В 2019 году новый главный банкир заработал:

89 054 грн зарплаты в "Страховой компании Универсальный Полис";

13 316 940 грн от отчуждения недвижимости Дмитрию Петрову;

3 436 230 грн дохода от отчуждения ценных бумаг лондонской компании BofA Merrill Lunch;

682 496 грн в качестве выплат по облигациям от "Ощадбанка";

1 305 350 грн процентов от Banque Lombard Odier;

14 593 792 грн зарплаты в "Укргазбанке";

214 258 грн в качестве "дополнительного блага" от "Укргазбанка";

173 439 грн профсоюзных выплат от "Укргазбанка";

426 458 грн процентов от "Укргазбанка";

31 469 грн страховых выплат от "АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ";

11 199 грн страховых выплат от UNIQA Austria;

7 996 грн в качестве "дополнительного блага" от "ПРОСПЕКТС УКРАИНА";

1 357 грн в качестве "денежного подарка".

Банкир с супругой имеют денежные активы:

618 939 грн, 250 000 грн, 165 742 грн, 1 427 евро на счетах в "Укргазбанке";

3 498 грн в "Приватбанке";

$2 430 929, $586 467 и 9 741 евро на счетах в Banque Lombard Odier;

$68 783 в Глобальном климатическом фонде "Ломбард Одиер";

96 038 евро в Expobank CZ;

400 облигаций "Ощадбанка" по 23 686 грн каждая;

$20 000 и $27 000 наличными;

15 000 евро и 10 000 евро наличными;

105 000 грн и 120 000 грн наличными.

Вместе с тем супруги взяли кредит в размере 133 043 грн в "Кристалбанке", при этом одолжили 10 000 евро третьему лицу, а 64 000 евро - Александру Васильцу.

Семье главы НБУ пришлось заплатить 236 979 грн в качестве налоговых обязательств по итогам 2019 года.

Кирилл Шевченко указал, что вместе с женой владеет дорогими мужскими и женскими наручными часами, драгоценностями, шубами.

Ранее сообщалось, что народный депутат задекларировал 158(!) квартир.