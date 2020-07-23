Декларация Кирилла Шевченко: чем владеет новый глава НБУ [ Редактировать ]
Недавно назначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко опубликовал свою декларацию о доходах с правками за 2019 год. Документы опубликованы на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.
Кирилл Шевченко вместе с супругой Юлией пользуются квартирой в Киеве (72 кв. м.), "другим столичным домовладением" (280 кв. м.) и двумя земельными участками, принадлежащими Валентине Алиповой (2500 и 308 кв. м.).
Вместе с женой новый глава НБУ владеет квартирой в Киеве (304,6 кв. м.), земельным участком в Крыму (1 200 кв.м.) и двумя паркоместами в столице.
В автопарке у Кирилла Шевченко:
- PEUGEOT PARTNER 2016 года выпуска;
- MERCEDES-BENZ G 500 2012 года выпуска;
- RANGE ROVER 2013 года выпуска;
- квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R 2018 года выпуска
- катер Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.
В 2019 году новый главный банкир заработал:
- 89 054 грн зарплаты в "Страховой компании Универсальный Полис";
- 13 316 940 грн от отчуждения недвижимости Дмитрию Петрову;
- 3 436 230 грн дохода от отчуждения ценных бумаг лондонской компании BofA Merrill Lunch;
- 682 496 грн в качестве выплат по облигациям от "Ощадбанка";
- 1 305 350 грн процентов от Banque Lombard Odier;
- 14 593 792 грн зарплаты в "Укргазбанке";
- 214 258 грн в качестве "дополнительного блага" от "Укргазбанка";
- 173 439 грн профсоюзных выплат от "Укргазбанка";
- 426 458 грн процентов от "Укргазбанка";
- 31 469 грн страховых выплат от "АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ";
- 11 199 грн страховых выплат от UNIQA Austria;
- 7 996 грн в качестве "дополнительного блага" от "ПРОСПЕКТС УКРАИНА";
- 1 357 грн в качестве "денежного подарка".
Банкир с супругой имеют денежные активы:
- 618 939 грн, 250 000 грн, 165 742 грн, 1 427 евро на счетах в "Укргазбанке";
- 3 498 грн в "Приватбанке";
- $2 430 929, $586 467 и 9 741 евро на счетах в Banque Lombard Odier;
- $68 783 в Глобальном климатическом фонде "Ломбард Одиер";
- 96 038 евро в Expobank CZ;
- 400 облигаций "Ощадбанка" по 23 686 грн каждая;
- $20 000 и $27 000 наличными;
- 15 000 евро и 10 000 евро наличными;
- 105 000 грн и 120 000 грн наличными.
Вместе с тем супруги взяли кредит в размере 133 043 грн в "Кристалбанке", при этом одолжили 10 000 евро третьему лицу, а 64 000 евро - Александру Васильцу.
Семье главы НБУ пришлось заплатить 236 979 грн в качестве налоговых обязательств по итогам 2019 года.
Кирилл Шевченко указал, что вместе с женой владеет дорогими мужскими и женскими наручными часами, драгоценностями, шубами.
Ранее сообщалось, что народный депутат задекларировал 158(!) квартир.
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