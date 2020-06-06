Рекорд в Раде: народный депутат задекларировал 158 квартир [ Редактировать ]
Народный депутат Украины, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.
Об этом сообщает "Украина Online".
"Общая площадь недвижимости – 9 тыс. 978 кв. м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это абсолютный рекорд в Верховной Раде как по количеству квартир, так и по их площади. За 2019 год в должности народного депутата Мялик получил 314 117 грн зарплаты.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2019 год.
Также мы писали о том, что депутат вышел на онлайн-связь с Европарламентом без штанов.
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