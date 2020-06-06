Народный депутат Украины, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщает "Украина Online".

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"Общая площадь недвижимости – 9 тыс. 978 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это абсолютный рекорд в Верховной Раде как по количеству квартир, так и по их площади. За 2019 год в должности народного депутата Мялик получил 314 117 грн зарплаты.



Ранее сообщалось, что Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2019 год.

Также мы писали о том, что депутат вышел на онлайн-связь с Европарламентом без штанов.