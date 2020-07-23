Наводнение на Прикарпатье: пострадавшие перекрыли дорогу [ Редактировать ]
В городе Галич Ивано-Франковской области жители перекрыли дорогу, чтобы добиться решения о предоставлении им помощи.
Об этом сообщает "Мисто".
По информации, Протестующие требуют отменить решение сессии, которым ограничено количество людей на получение помощи из-за подтопления. От подтоплений пострадало 574 домохозяйства и только 129 получили помощь по 20 тысяч гривен.
Отмечается, что на месте работают правоохранители, которые регулируют проезд автотранспорта.
Ранее мы писали, что названы суммы компенсаций пострадавшим от наводнения на Прикарпатье. Первыми деньги получат наиболее пострадавшие семьи.
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