Війна на Донбасі: у Золотому-4 від хаотичних обстрілів потерпають мирні жителі [ Редактировать ]
Аби режим тиші запрацював, напередодні в Мінську підписали домовленості. В Офісі президента їх назвали проривом. У документі 7 пунктів, які мають виконувати сторони. Там прописані: заборона на ведення вогню, зокрема, й снайперського, на наступ, розвідку та застосування дронів. Табу на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і на околицях. Вогонь у відповідь допускається лише з дозволу вищого командування.
Та поки всі ці домовленості - лише на папері. І чи будуть їх дотримуватися сторони - стане зрозуміло вже наступного тижня. А от що зараз відбувається на фронті покаже наша Ірина Баглай.
Зрешечене осколками укриття. Один із бійців ледь не загинув від вибуху гранати.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Дерева, кущі, граната зачепила і в повітрі розірвалася тому його посікло.
Віталій - військовий медик. Він саме був неподалік, коли піхотинці давали відсіч противнику.
Віталій, військовий медик:
Кончились патроны в магазине, сел перезаряжаться. Слышу кричит. Лежал здесь, как раз на этом месте.
Він зреагував миттєво. Хоча ураження від розриву такої гранати - численні, і витягати пораненого довелось під кулями.
Віталій, військовий медик:
Множественные осколочные рванные. Много осколоков, там есть такие, что кусок таза ему отбили.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
Здесь на расстоянии голоса находится противник.
На цій позиції голосно не поговориш та й зайві розмови не ведуть, тому що потрібно постійно прислухатись до рухів за цією стінкою. За кілька десятків кроків позиція бойовиків, на ній вони постійно не перебувають, приходять аби відкрити вогонь, а статися це може будь-якої миті.
Дмитро згадує останній такий обстріл.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Часа три они там гульбенили, кричали, обзывали. Потом хаотическую стрельбу открыли.
Тетяна, жителька села Золоте-4:
Ни с того, ни с сего начали бухать и начало все лететь сюда, рваться.
А це вже наслідки таких обстрілів під вікнами мирних людей. У Золотому-4.
Та это постоянно у нас. Вот у меня буквально 2 месяца назад попали в спальню в окно, поставили окно прям в дом влетела пуля, еле вытащили.
Цей кремезний чоловік - шахтар на пенсії Анатолій не може навіть стриматися. Каже, раніше хоча б перемир'я оголошували.
Анатолій, житель селища Золоте-4:
Перемирье хлебное то в школу, то ще, а тут каждый божий день. Ни в обед так вечером, ни вечером значит ночью.
І знову його подвір'я всіяли уламками.
Анатолій, житель селища Золоте-4:
Как здесь сделаешь ремонт, люди на горском, что то делают а тут выйти в огород боишься, ни травы зайцам не накосишь, ничего.
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