Аби режим тиші запрацював, напередодні в Мінську підписали домовленості. В Офісі президента їх назвали проривом. У документі 7 пунктів, які мають виконувати сторони. Там прописані: заборона на ведення вогню, зокрема, й снайперського, на наступ, розвідку та застосування дронів. Табу на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і на околицях. Вогонь у відповідь допускається лише з дозволу вищого командування.

Та поки всі ці домовленості - лише на папері. І чи будуть їх дотримуватися сторони - стане зрозуміло вже наступного тижня. А от що зараз відбувається на фронті покаже наша Ірина Баглай.

Зрешечене осколками укриття. Один із бійців ледь не загинув від вибуху гранати.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Дерева, кущі, граната зачепила і в повітрі розірвалася тому його посікло.

Віталій - військовий медик. Він саме був неподалік, коли піхотинці давали відсіч противнику.

Віталій, військовий медик:

Кончились патроны в магазине, сел перезаряжаться. Слышу кричит. Лежал здесь, как раз на этом месте.

Він зреагував миттєво. Хоча ураження від розриву такої гранати - численні, і витягати пораненого довелось під кулями.

Віталій, військовий медик:

Множественные осколочные рванные. Много осколоков, там есть такие, что кусок таза ему отбили.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Здесь на расстоянии голоса находится противник.

На цій позиції голосно не поговориш та й зайві розмови не ведуть, тому що потрібно постійно прислухатись до рухів за цією стінкою. За кілька десятків кроків позиція бойовиків, на ній вони постійно не перебувають, приходять аби відкрити вогонь, а статися це може будь-якої миті.

Дмитро згадує останній такий обстріл.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Часа три они там гульбенили, кричали, обзывали. Потом хаотическую стрельбу открыли.

Тетяна, жителька села Золоте-4:

Ни с того, ни с сего начали бухать и начало все лететь сюда, рваться.

А це вже наслідки таких обстрілів під вікнами мирних людей. У Золотому-4.

Та это постоянно у нас. Вот у меня буквально 2 месяца назад попали в спальню в окно, поставили окно прям в дом влетела пуля, еле вытащили.

Цей кремезний чоловік - шахтар на пенсії Анатолій не може навіть стриматися. Каже, раніше хоча б перемир'я оголошували.

Анатолій, житель селища Золоте-4:

Перемирье хлебное то в школу, то ще, а тут каждый божий день. Ни в обед так вечером, ни вечером значит ночью.

І знову його подвір'я всіяли уламками.

Анатолій, житель селища Золоте-4: