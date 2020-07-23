Мітинг медиків: чому українські лікарі рятують життя без зарплат [ Редактировать ]
Вони знову вийшли на мітинг. Бо вже кілька місяців поспіль рятують життя та здоров'я українців без зарплат.
Дві, без перебільшення, унікальні лікарні - "Центр мікрохірургії ока" та Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини перебувають на межі зникнення. Ми вже робили про них матеріали. Адже якщо ці заклади закриються, це стане невиправним ударом по всій українській медицині. Бо аналогів їм немає. Але чиновники чомусь зволікають. Тож медики сьогодні прийшли до мерії, аби ще раз нагадати про себе:
Такі спеціалісти, такий роддом, на всю Україну один-єдиний.
Знаєте, щоб не плакать ото сміємося. Від беззахисності, від безпорадності, від безвихідності. Хоть кричи, к Богу только обращайся за помощью.
Повч Зоряна, завідуюча офтальмологічним відділенням Центру мікрохірургії ока:
Лікарі, давши клятву Гіппократа, працюють тільки на особистому ентузіазмі. Не дивлячись на те, що нема фінансування, але ми не можемо переступити через себе, через свою людську гідність і совість лікаря.
Дмитро Василець, представник трудових колективів лікарень:
Действия чиновников Киевсовета и департамента здравохранения города Киева привели к тому, что эти больницы на грани закрытия. И мы сейчас хотим от мерии получить внятный ответ. Первое - когда будут зарплаты? И второе - чтобы спасти больницы их нужно передать в министерство охраны здоровья.
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