Євросоюз надасть Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Меморандум про такий кредит сьогодні підписав у Єврокомісії український прем'єр Денис Шмигаль. Це був його перший візит до Брюсселя на цій посаді. На яких умовах ЄС надасть Україні гроші - розкаже Олена Абрамович.

У компанії голови Нацбанку та міністра фінансів. Денис Шмигаль підписувати меморандум про мільярдний кредит приїхав до Брюсселя, скажімо так, - з живими доказами, що гроші йдуть в надійні руки. Після нещодавньої зміни голови Нацбанку європейські кредитори були дещо стурбовані. Тож це питання не оминули на перемовинах.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ще раз запевнили Єврокомісію, що НБУ залишається незалежним, стабільним, виконує свою стратегію, і дуже важливо, що НБУ управляє стабільністю грошової одиниці, фінансової системи, ціновою стабільністю.

Запевняти, що все буде добре, прем'єру довелося і в питанні змін до закону про державні закупівлі. Правки, спрямовані на підтримку вітчизняного виробника суперечать Угоді про асоціацію з ЄС. І Денис Шмигаль це визнав.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Позиція уряду полягає в тому, щоб підтримувати власного виробника, не порушуючи тих зобов'язань, які є в Угоді про асоціацію. Тому безумовно уряд буде стояти на переговорній позиції, яка не може погіршити умови угоди про асоціацію. Ми будемо вести діалог про це з Верховною Радою.

Ці питання - не єдині, за якими пильно стежать у Брюсселі. Аби отримати усю суму кредиту від Єврокомісії, Україні доведеться також виконати низку умов. Це і збільшення прозорості медичних закупівель, і податкова та митна реформи, підвищення доброчесності суддів, покращення роботи ринку газу - тощо. Першу половину кредиту Київ отримає одразу, другу - після виконання усіх цих умов.

Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президент Єврокомісії з питань економіки:

Це частина нашої програми домогти сусіднім країнам у боротьбі з наслідками пандемії. Україні ми надаємо екстерну макрофінансову допомогу 1.2 мільярди євро - і це значно більше, аніж ми дали будь-якому іншому партнеру. Таким чином ми хочемо продемонструвати нашу підтримку реформам в Україні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Програма розрахована на 12 місяців, кредит розрахований на 14 з половиною років. Надзвичайно привабливі умови для України. Це зменшить навантаження по виплаті зовнішніх боргів, це і підтримка для боротьби з пандемією COVID.

Водночас прем'єр запевнив - ці кошти не вплинуть на курс гривні і жодних додаткових емісій національної валюти не передбачено. Перші 600 мільйонів євро мають надійти до України після того, як підписаний сьогодні меморандум ратифікує Верховна Рада України.