На Дніпропетровщині сталася масштабна аварія з рейсовим автобусом [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині масштабна аварія з рейсовим автобусом. 15 пасажирів доставили в лікарню, водій із місця ДТП - зник.
Усього в автобусі їхали два десятки пасажирів. Раптом водій не впорався з керуванням, втратив контроль і виїхав на узбіччя. В результаті бус перекинувся. Постраждалими займаються медики. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і шукають водія.
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