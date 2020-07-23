На Дніпропетровщині масштабна аварія з рейсовим автобусом. 15 пасажирів доставили в лікарню, водій із місця ДТП - зник.

Усього в автобусі їхали два десятки пасажирів. Раптом водій не впорався з керуванням, втратив контроль і виїхав на узбіччя. В результаті бус перекинувся. Постраждалими займаються медики. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і шукають водія.