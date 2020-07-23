Перезапустити владну вертикаль, про це сьогодні говорили представники опозиції. Вони вже готуються до місцевих виборів та певні - парламентські зараз теж необхідні. Адже, на їхню думку, рішення чинної влади лише погіршують ситуацію в країні.

Наталія Королевська, депутат Верховної Ради, "Опозиційна платформа - За життя":