Опозиція закликала перезапустити владну вертикаль в Україні [ Редактировать ]
Перезапустити владну вертикаль, про це сьогодні говорили представники опозиції. Вони вже готуються до місцевих виборів та певні - парламентські зараз теж необхідні. Адже, на їхню думку, рішення чинної влади лише погіршують ситуацію в країні.
Наталія Королевська, депутат Верховної Ради, "Опозиційна платформа - За життя":
За год "слуги народа" натворили всех ошибок которых только возможно. И землю продали, и казино открыли и финансово-банковскую систему сдали международным спекулянтам. С каждым их решением в парламенте все меньше экономической свободы остается. И для нас очень важно, особенно здесь на Донбассе сделать все, что бы были как можно быстрее приняты решения для возвращения мира в Украину.
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