Серіал "Підняти Делфі" триває в Одесі. І дуже ймовірно, його продовжать на другий сезон. Раніше в серіалі - витік нафтопродуктів та невдалі спроби зняти судно з мілини. З останніми новинами про операцію - наші кореспонденти.

До кінця тижня. Такий новий термін для підняття "Делфі" судновласнику дав Кабінет Міністрів. Щоправда, ці роботи перебуватимуть уже в нелегальному полі, адже кінцевий строк їх проведення сплив ще в понеділок. Нагадаю, під час візиту до Одеси президент пригрозив: питання набуло політичного характеру.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вас очень прошу до двадцатого числа уберите это судно. Если не способны убирать, мы отправим всех: МЧС государственного уровня, все. Мы с ноября показываем, что вообще, честно говоря, показываем, что импотентная власть.

Тепер чиновники перекладають провину один на одного. Очільник області Максим Куций уже навіть готовий, щоб замість судновласника танкер піднімали державні структури. Але зазначає: тендерні процедури можуть розтягнутися на три місяці. Екоінспекція ж фіксує нові плями нафтопродуктів навколо судна.

Віталій Караулов, начальник відділу Державної екологічної інспекції в Одеській області:

Сума збитків дораховується кожного разу, коли ми фіксуємо забруднення. Минулого тижня було більше п'ятнадцяти тисяч доларів, але ця сума ще не остаточна. Остаточна сума буде коли танкер буде піднято з акваторії.

А громадські активісти вказують на низку помилок з боку Адміністрації морських портів. Приміром, загороджувальні бони, які мають захищати акваторію від забруднення, не виконують цієї функції.

Владислав Балінський, громадський активіст:

Просто удивительно, что поднятие судна происходило восемнадцатого числа. И все это время нефтепродукты до сих пор не были убраны - механически просто можно было взять их собрать. Теперь их большая часть оказалась в Одесском заливе - это безалаберность, однозначно.

Нагадаю, підняти "Делфі" судновласник спробував у минулі вихідні. Але вагу танкера не витримали синтетичні канати, якими буксири його тягнули - вони обірвалися. В Одесі дивуються: невже не можна було розрахувати такі ризики?

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я дико извиняюсь, ребята, а вы что: не знали, какой вес судна там есть? То есть если есть судовладелец, судовладелец может сказать было на борту груза там, топлива. Есть судовые документы у судовладельца - то есть сколько вес судна - это вообще не проблема узнать. Тут нам рассказывают, что они не рассчитали вес судна, то есть тут явно какая-то кроется или полнейшая некомпетентность или кто-то что-то скрывает. То есть это вот такой ярчайший пример отсутствия контроля, отсутствия управления, отсутствия понимания вообще элементарных процессов не только государственных, а даже технических и организационных со стороны как первых лиц, так и их представителей на местах.

За останньою інформацією, нову спробу підняти "Делфі" з мілини судновласник зробить завтра.