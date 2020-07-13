Житель Закарпатья пытался провезти на территорию Украины наркотические вещества, спрятав их в кроссовке.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации, мужчину задержали на пункте пропуска и изъяли у него наркотики и оборудование для их употребления.

Жителя Закарпатья, перевозившего в своей обуви сверток с метамфетамином и устройством для употребления наркотического вещества, обнаружили пограничники в пункте пропуска Тиса.

Отмечается, что об инциденте сообщили правоохранительным органам и СБУ.

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