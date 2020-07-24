Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На первом этапе рейсы будут выполнять только из трех городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Пока договоренности об авиасообщении достигнуты только с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом с Танзанией ранее у России не было прямого авиасообщения.

С 1 августа возобновятся регулярные рейсы в турецкие города Анкара и Стамбул, а с 10 августа россиянам можно будет летать на курорты - в Анталию, Бодрум и Даламан.

В случае с Великобританией на первом этапе начнутся рейсы в Лондон. Эта страна требует от прибывающих в обязательном порядке отправляться на 14-дневную изоляцию.

С 1 июля возобновляется авиасообщение между Россией и Беларусью. "Аэрофлот" и "Белавиа" открыли продажи билетов на рейсы Минск - Москва.

Российские власти ранее подчеркивали, что будут возобновлять авиасообщение только на основе взаимности - если иностранные государства будут готовы без ограничений пускать россиян.

Это делает маловероятным скорое восстановление полетов в Евросоюз: согласно рекомендациям Еврокомиссии, свободный въезд в ЕС предлагается разрешать только из тех стран, в которых суммарное количество заболевших за последние 14 дней не превышает 20 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, что авиасообщение между Россией и другими странами было прервано с 27 марта. Росавиация предлагала частично возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Предполагалось, что на первом этапе будут открыты границы со странами СНГ.

Ранее сообщалось, какие страны открыли границы для граждан Украины.