Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен до 1 августа. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на телеграмму, направленную Росавиацией в аэропорты и авиакомпании.

До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Таким образом, будет продлен и запрет на международные перелеты. Со ссылкой на источник в правительстве России "РБК" пишет, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц с тех пор, как было приостановлено авиасообщение.

Напомним, что авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта. Формально оно бессрочное.

Росавиация предлагала частично возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Предполагалось, что на первом этапе будут открыты границы со странами СНГ.

Ранее сообщалось, какие страны открыли границы для граждан Украины.