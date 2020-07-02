Россия продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа [ Редактировать ]
Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен до 1 августа. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на телеграмму, направленную Росавиацией в аэропорты и авиакомпании.
До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Таким образом, будет продлен и запрет на международные перелеты. Со ссылкой на источник в правительстве России "РБК" пишет, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц с тех пор, как было приостановлено авиасообщение.
Напомним, что авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта. Формально оно бессрочное.
Росавиация предлагала частично возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Предполагалось, что на первом этапе будут открыты границы со странами СНГ.
Ранее сообщалось, какие страны открыли границы для граждан Украины.
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