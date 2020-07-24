Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пообещал, что если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ наступать на аннексированный Россией Крым, то он будет в первых рядах штурмового батальона. Об этом политик заявил в интервью "Цензор.Нет".

Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непровведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать - я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений, и все диванные стратеги, которые в деталях знают, как нужно было воевать и в каком месте лучше десантуватися.

Турчинов считает, что легитимный Верховный Главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин и боеспособную армию, в отличие от 2014 года, когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля, - не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождению Крыма.

Экс-секретарь СНБО заявил, что в начале 2014 года российские войска, которые находились в Крыму, прикрывали свою агрессию Харьковскими соглашениями, которые позволяли Росси на законных основаниях иметь на полуострове мощную группировку, которая была значительно больше украинской.

В тех условиях, например, авиационный удар по базе Черноморского флота Российской Федерации Кремль трактовал бы в рамках международного права как вероломное нападение на Россию со всеми вытекающими следствиями. В то же время все наши стратегические партнеры отмежевались бы от конфликта, как это было в 2008 году во время российско-грузинской войны, когда после неудачной попытки освободить Цхинвали войска РФ, оккупировав часть Грузии, захватив все грузинские порты и сломив сопротивление подготовленных к войне грузинских войск, подошли в Тбилиси. Тогда мировые политики спрятались за формулу - "виноваты обе стороны" .

Ранее сообщалось, что Турчинов возглавил штаб партии Порошенко "Европейская солидарность".