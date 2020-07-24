На основе кадров с поверхности Марса, сделанных трема марсоходами NASA - Spirit, Curiosity и Opportunity - британский YouTube-канал ElderFox Documentaries создал 10-минутный документальный фильм о Марсе.

Читайте также NASA готується відправити на червону планету ракету з марсоходом

Несмотря на сверхкачестенные камеры на самих марсоходах, фотографии, сделанные ими, приходится принимать в чуть сжатом формате, иначе их передача длилась бы слишком долго.

Но специально для этого 10-минутного видео с закадровым голосом кадры были оцифрованы.

Все фотографии были частично перекрашены, чтобы геологам было проще различать детали поверхности планеты.

То же самое заметно и на опубликованных в начале этого года снимках марсохода Curiosity, которые подвели итог семилетней работы аппарата на Красной планете.

Отмечается, что на Марсе мало подвижности из-за слабых ветров и отсутствия воды.

Ранее сообщалось, что Китай отправил зонд для изучения Марса.

Также мы писали о том, что США (NASA) и Япония решили вместе осваивать Луну.