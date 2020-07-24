Марс "под микроскопом": появилось видео с поверхности планеты в суперкачестве [ Редактировать ]
На основе кадров с поверхности Марса, сделанных трема марсоходами NASA - Spirit, Curiosity и Opportunity - британский YouTube-канал ElderFox Documentaries создал 10-минутный документальный фильм о Марсе.
Несмотря на сверхкачестенные камеры на самих марсоходах, фотографии, сделанные ими, приходится принимать в чуть сжатом формате, иначе их передача длилась бы слишком долго.
Но специально для этого 10-минутного видео с закадровым голосом кадры были оцифрованы.
Все фотографии были частично перекрашены, чтобы геологам было проще различать детали поверхности планеты.
То же самое заметно и на опубликованных в начале этого года снимках марсохода Curiosity, которые подвели итог семилетней работы аппарата на Красной планете.
Отмечается, что на Марсе мало подвижности из-за слабых ветров и отсутствия воды.
Ранее сообщалось, что Китай отправил зонд для изучения Марса.
Также мы писали о том, что США (NASA) и Япония решили вместе осваивать Луну.
по теме
ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу
Освоение Луны: США и Япония договорились о сотрудничестве
США и Япония будут совместно осваивать Луну
Позади Млечного Пути астрономы обнаружили гигантскую космическую "стену"
Объект назвали Стеной Южного полюса
Космический туризм: кабину корабля впервые покажут публике
Кабину корабля для космических туристов SpaceShipTwo впервые покажут публике через YouTube
В космосе найдена солнцеподобная планетарная система
Ее возраст составляет 17 миллионов лет