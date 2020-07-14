NASA готується відправити на червону планету ракету з марсоходом. Запуск запланований на 30 липня зі стартового майданчика на мисі Канаверал - у Флориді. Але дата може змінитися - все залежатиме від результатів тестування систем корабля та метеорологічних умов. Утім, здійснити пуск планують не пізніше, ніж 15 серпня.

Очікується, що космічний корабель увійде в атмосферу Марсу в лютому наступного року. Після приземлення апарат шукатиме ознаки життя та збиратиме зразки ґрунту. Також ця місія має допомогти в підготовці польоту людини на червону планету.