Под Одессой моряк умер от экзотической болезни [ Редактировать ]
В Одесской области от малярии скончался 27-летний украинский моряк, который недавно вернулся из Южно-Африкнаской республики. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров.
27-летнего моряка, родом из Измаильского района, сняли с судна 16 июля, из-за признаков тропической малярии. Инфицирование произошло у берегов Северо-Западной Африки.
Причина заболевания - он не принимал профилактических, противомалярийных препаратов. С начала года в регионе было зафиксировано 3 случая малярии. Все они привозные и связаны с тем, что люди вернулись из эпидемиологически опасных стран.
Малярия - инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров.
Болезнь распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африканского континента.
Ранее сообщалось, что в Запорожье у людей диагностировали малярию.
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