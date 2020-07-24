В Одесской области от малярии скончался 27-летний украинский моряк, который недавно вернулся из Южно-Африкнаской республики. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров.

27-летнего моряка, родом из Измаильского района, сняли с судна 16 июля, из-за признаков тропической малярии. Инфицирование произошло у берегов Северо-Западной Африки.

Причина заболевания - он не принимал профилактических, противомалярийных препаратов. С начала года в регионе было зафиксировано 3 случая малярии. Все они привозные и связаны с тем, что люди вернулись из эпидемиологически опасных стран.

Малярия - инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров.

Болезнь распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африканского континента.

Ранее сообщалось, что в Запорожье у людей диагностировали малярию.