Без шрамів: як львівські медики роблять надтехнологічні хірургічні операції [ Редактировать ]
Безслідні операції. Львівські медики роблять надскладні та надтехнологічні хірургічні операції, після яких не залишається шрамів. До того ж їхні пацієнти - діти. Як усе відбувається - бачила Христина Гашенко.
У палаті львівської міської дитячої лікарні 9-місячний Артем. У хлопчика вроджена вада кишківника. Постійні болі в дитини мало не від народження.
Марія Погранична, мати Артема:
Здуття метеоризми, потім постійна інтоксикація. Що не з’їсть то виходить через верх.
Лікування малюку не допомагає. Єдиний порятунок - операція. Перед хірургічним втручанням - година додаткових обстежень анестезіологів.
Сергій Шиш, лікар-анестезіолог Львівської дитячої клінічної лікарні:
Зараз стан дитина є стабільна, нормальні, всі показники життєвих функцій.
Оперуватимуть немовля медики лапароскопічно. Без розрізів, через маленькі проколи. За допомогою ультразвукового скальпеля та дисектора. Це новітня методика, яку використовують успішно у клініках Європи. А тепер і в Україні.
Спочатку невеличкі проколи на животі. Через них хірурги вводять обладнання, яким і оперуватимуть кишечник малюку. Будемо ставити троакари в черевну порожнину і візуалізація для того що нам потрібно робити.
Лише за кілька хвилин хірурги дісталися до потрібного місця.
Ми відділимо від решти кишківника товсту кишку з якою потім будемо працювати. Нижче, нижче. Починаємо.
У роботі із судинами важлива кожна секунда.
Анна Салига, лікар-хірург Львівської дитячої клінічної лікарні:
Важливо дотримати до кінця, щоб якісно перепалило судинки, тобто якщо ми це колись робили на судинних перев’язках, то цей метод більше фізіологічно підходить не створює тромбоутворення, не дає кровотечі.
В операційній шестеро медиків. Троє хірургів, анестезіолог та двоє медсестер. Операція триває вже понад годину. Все йде за планом. Жодних ускладнень не виникає.
Ще 40 хвилин і медики операцію закінчили. Успішно.
Галина Курило, лікар-хірург Львівської дитячої клінічної лікарні:
Немає прошитих тканин. Все вдалося скугулювати з допомогою ультразвукового скальпеля і відповідно, що перебіг післяопераційний буде значно коротший. Він не буде потребувати великої кількості антибіотиків.
А це означає - малюк швидше зможе самостійно їсти та рухатися. Добре почувається й Артемій, якого цим самим методом прооперували 4 доби тому. Сьогодні він вже грає з мамою у м'яча в коридорах лікарні.
А найголовніше у хлопця не залишилося жодних шрамів. 11-річного Євгена прооперували два тижні тому. Хлопець показує кілька невеличких цяток на животі - це єдині сліди від операції.
Євген Качор, житель Львівської області:
Я дуже люблю в літі десь піти покупатися на озеро то я боявся що я вийду і будуть казати ти не файний, о ти з животом, тому я не хотів, щоб був шрам. Зараз дивлюся навіть не конче видно.
Частину сучасного обладнання для лікарні купили благочинці. Частину придбали за рахунок медзакладу. А тому всі такі операції є безкоштовними.
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