Безслідні операції. Львівські медики роблять надскладні та надтехнологічні хірургічні операції, після яких не залишається шрамів. До того ж їхні пацієнти - діти. Як усе відбувається - бачила Христина Гашенко.

У палаті львівської міської дитячої лікарні 9-місячний Артем. У хлопчика вроджена вада кишківника. Постійні болі в дитини мало не від народження.

Марія Погранична, мати Артема:

Здуття метеоризми, потім постійна інтоксикація. Що не з’їсть то виходить через верх.

Лікування малюку не допомагає. Єдиний порятунок - операція. Перед хірургічним втручанням - година додаткових обстежень анестезіологів.

Сергій Шиш, лікар-анестезіолог Львівської дитячої клінічної лікарні:

Зараз стан дитина є стабільна, нормальні, всі показники життєвих функцій.

Оперуватимуть немовля медики лапароскопічно. Без розрізів, через маленькі проколи. За допомогою ультразвукового скальпеля та дисектора. Це новітня методика, яку використовують успішно у клініках Європи. А тепер і в Україні.

Спочатку невеличкі проколи на животі. Через них хірурги вводять обладнання, яким і оперуватимуть кишечник малюку. Будемо ставити троакари в черевну порожнину і візуалізація для того що нам потрібно робити.

Лише за кілька хвилин хірурги дісталися до потрібного місця.

Ми відділимо від решти кишківника товсту кишку з якою потім будемо працювати. Нижче, нижче. Починаємо.

У роботі із судинами важлива кожна секунда.

Анна Салига, лікар-хірург Львівської дитячої клінічної лікарні:

Важливо дотримати до кінця, щоб якісно перепалило судинки, тобто якщо ми це колись робили на судинних перев’язках, то цей метод більше фізіологічно підходить не створює тромбоутворення, не дає кровотечі.

В операційній шестеро медиків. Троє хірургів, анестезіолог та двоє медсестер. Операція триває вже понад годину. Все йде за планом. Жодних ускладнень не виникає.

Ще 40 хвилин і медики операцію закінчили. Успішно.

Галина Курило, лікар-хірург Львівської дитячої клінічної лікарні:

Немає прошитих тканин. Все вдалося скугулювати з допомогою ультразвукового скальпеля і відповідно, що перебіг післяопераційний буде значно коротший. Він не буде потребувати великої кількості антибіотиків.

А це означає - малюк швидше зможе самостійно їсти та рухатися. Добре почувається й Артемій, якого цим самим методом прооперували 4 доби тому. Сьогодні він вже грає з мамою у м'яча в коридорах лікарні.

А найголовніше у хлопця не залишилося жодних шрамів. 11-річного Євгена прооперували два тижні тому. Хлопець показує кілька невеличких цяток на животі - це єдині сліди від операції.

Євген Качор, житель Львівської області:

Я дуже люблю в літі десь піти покупатися на озеро то я боявся що я вийду і будуть казати ти не файний, о ти з животом, тому я не хотів, щоб був шрам. Зараз дивлюся навіть не конче видно.

Частину сучасного обладнання для лікарні купили благочинці. Частину придбали за рахунок медзакладу. А тому всі такі операції є безкоштовними.