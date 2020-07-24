У Чернівцях сьогодні влаштували пікет батьки. Мами вимагали, аби нарешті відкрили дитячі садки. Бо зараз Буковина - чи не єдина область у країні, де дошкільні заклади й досі карантинять.

Чому ж працювати ресторанам можна, а дитсадкам ні? Батьки запитували в чиновників.

Ольга - мама двійнят. Софійку та Олександру скрізь бере із собою: у магазин, у гості і навіть на пікет. Через карантин дівчат ні з ким залишити.

Ольга Фаринець, жителька Чернівців:

Ось так ми гуляємо, цілуємося. Граємося. Це, звичайно, добре. Але всі розуміють, як це відбивається на фінансах.

Та якщо Ользі ще вдається поєднувати роботу і догляд за дітьми, то в Інни - ситуація інша. Жінка працює медсестрою. Трирічного сина залишити нема на кого. Дитячий садок не працює з березня. Тож доводиться наймати няню.

Інна Лазоряк, жителька Чернівців:

Бабусь, дідусів немає в нас. Нема куди в село відвезти. Тому ми винаймаємо людину, щоби сиділа. На даний момент це в попиті, це дуже дорого. Половину своєї зарплати я витрачаю просто на няню.

Обурені батьки не розуміють: чому в регіоні ресторани, кінотеатри та розважальні центри працюють. А садочки і досі під замком.

Наталія Фрунзе, громадська активістка, організаторка акції:

Ми вже думали: якщо відкривають садочки - не всі, так? Давайте декілька, спробуємо. Давайте для тих батьків, які працюють, які сплачують податки. Тому що немає садочків - немає роботи. Немає роботи - немає надходження в бюджет.

До пікету приєднуються і вихователі. Запевняють: до роботи готові. Засоби захисту, лампи та антисептики закупили ще навесні. А затяжний карантин, упевнені, дітям лише нашкодить.

Олеся Кусяк, вихователька дитячого садочка:

Діткам потрібне спілкування зі своїми однолітками. Це і є всебічний розвиток, бо вдома не всі батьки можуть дати те, що дається в садку. І гуртках навіть, я скажу.

Коли ж садочки нарешті запрацюють - вирішуватиме спеціальна комісія найближчими днями. А от медики у прогнозах дуже обережніші. Наразі в області вже 5 із половиною тисяч підтверджених випадків захворювання. Лікарні завантажені майже на половину.

Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру:

Вірус не зник. Люди хворіють і деякі з них хворіють важко. Але нагадаю ще раз, користуючись можливістю, що це спільна відповідальність. Тобто, які би заходи не запроваджувались, якщо вони не виконуються і ігноруються правила, то все піде не по прогнозу.

За попередньою інформацією, садочки в області планують відкрити вже з серпня. Проте остаточно це стане відомо лише наступного тижня.