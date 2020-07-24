У Чернівцях батьки вимагають відкрити дитячі садки [ Редактировать ]
У Чернівцях сьогодні влаштували пікет батьки. Мами вимагали, аби нарешті відкрили дитячі садки. Бо зараз Буковина - чи не єдина область у країні, де дошкільні заклади й досі карантинять.
Чому ж працювати ресторанам можна, а дитсадкам ні? Батьки запитували в чиновників.
Ольга - мама двійнят. Софійку та Олександру скрізь бере із собою: у магазин, у гості і навіть на пікет. Через карантин дівчат ні з ким залишити.
Ольга Фаринець, жителька Чернівців:
Ось так ми гуляємо, цілуємося. Граємося. Це, звичайно, добре. Але всі розуміють, як це відбивається на фінансах.
Та якщо Ользі ще вдається поєднувати роботу і догляд за дітьми, то в Інни - ситуація інша. Жінка працює медсестрою. Трирічного сина залишити нема на кого. Дитячий садок не працює з березня. Тож доводиться наймати няню.
Інна Лазоряк, жителька Чернівців:
Бабусь, дідусів немає в нас. Нема куди в село відвезти. Тому ми винаймаємо людину, щоби сиділа. На даний момент це в попиті, це дуже дорого. Половину своєї зарплати я витрачаю просто на няню.
Обурені батьки не розуміють: чому в регіоні ресторани, кінотеатри та розважальні центри працюють. А садочки і досі під замком.
Наталія Фрунзе, громадська активістка, організаторка акції:
Ми вже думали: якщо відкривають садочки - не всі, так? Давайте декілька, спробуємо. Давайте для тих батьків, які працюють, які сплачують податки. Тому що немає садочків - немає роботи. Немає роботи - немає надходження в бюджет.
До пікету приєднуються і вихователі. Запевняють: до роботи готові. Засоби захисту, лампи та антисептики закупили ще навесні. А затяжний карантин, упевнені, дітям лише нашкодить.
Олеся Кусяк, вихователька дитячого садочка:
Діткам потрібне спілкування зі своїми однолітками. Це і є всебічний розвиток, бо вдома не всі батьки можуть дати те, що дається в садку. І гуртках навіть, я скажу.
Коли ж садочки нарешті запрацюють - вирішуватиме спеціальна комісія найближчими днями. А от медики у прогнозах дуже обережніші. Наразі в області вже 5 із половиною тисяч підтверджених випадків захворювання. Лікарні завантажені майже на половину.
Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру:
Вірус не зник. Люди хворіють і деякі з них хворіють важко. Але нагадаю ще раз, користуючись можливістю, що це спільна відповідальність. Тобто, які би заходи не запроваджувались, якщо вони не виконуються і ігноруються правила, то все піде не по прогнозу.
За попередньою інформацією, садочки в області планують відкрити вже з серпня. Проте остаточно це стане відомо лише наступного тижня.
по теме
Масове протест-тренування: у Рівному вирішили вдарити по карантину спортом
У Рівному влаштували масове протест-тренування біля мерії. Просто неба качали прес та підіймати штангу
В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд
Новий коронавірусний антирекорд. За добу в Україні з діагнозом COVID-19 у лікарні потрапило найбільше хворих за весь час пандемії - 255
Мітинг медиків: чому українські лікарі рятують життя без зарплат
Дві унікальні лікарні - "Центр мікрохірургії ока" та Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини - перебувають на межі зникнення
Будівництво дороги через ринок "Барабашово": хто намагається позбавити роботи тисячі харків’ян
Харків'яни зупинили бульдозери, що сьогодні почали будувати скандальну дорогу, яку мають прокласти через торговельний центр "Барабашово"
У працівників "швидкої" Бердянська підтвердили коронавірус
Коронавірус підтвердили у працівників швидкої допомоги курортного Бердянська на Запоріжжі. Захворіли одразу десять медпрацівників